Elden gelip ele giden
Kızım yolun açık olsun
Beni alıp geldi deden
Kuzum yolun açık olsun
Gelin arabası geldi
Yavrum ciğerimi deldi
Oda yuvasını bildi
Kuzum yolun açık olsun
Hasretin bitmezki serde
Mutlu ol gittigin yerde
Bırakma bizi kederde
Kuzum yolun açık olsun
Küçüktün bak gelin oldun
Bizi acılara saldın
Yurdunu yuvanı buldun
Kuzum yolun açık olsun
Düğün alayın kuruldu
Akrabaların derildi
Cehizin eve serildi
Kızım yolun açık olsun
Aşık idris yazar böyle
Büyüt besle gelin eyle
Şimdi destanını söyle
Kızım yolun açık olsun