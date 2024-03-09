Elden gelip ele giden 
Kızım yolun açık olsun
Beni alıp geldi deden
Kuzum yolun açık olsun

Gelin arabası geldi
Yavrum ciğerimi deldi
Oda yuvasını bildi
Kuzum yolun açık olsun

Hasretin bitmezki serde
Mutlu ol gittigin yerde
Bırakma bizi kederde
Kuzum yolun açık olsun

Küçüktün bak gelin oldun
Bizi acılara saldın
Yurdunu yuvanı buldun
Kuzum yolun açık olsun

Düğün alayın kuruldu 
Akrabaların  derildi
Cehizin eve serildi
Kızım yolun açık olsun

Aşık idris yazar böyle
Büyüt besle gelin eyle
Şimdi destanını söyle
Kızım yolun açık olsun
 