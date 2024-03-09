Elden gelip ele giden

Kızım yolun açık olsun

Beni alıp geldi deden

Kuzum yolun açık olsun

Gelin arabası geldi

Yavrum ciğerimi deldi

Oda yuvasını bildi

Kuzum yolun açık olsun

Hasretin bitmezki serde

Mutlu ol gittigin yerde

Bırakma bizi kederde

Kuzum yolun açık olsun

Küçüktün bak gelin oldun

Bizi acılara saldın

Yurdunu yuvanı buldun

Kuzum yolun açık olsun

Düğün alayın kuruldu

Akrabaların derildi

Cehizin eve serildi

Kızım yolun açık olsun

Aşık idris yazar böyle

Büyüt besle gelin eyle

Şimdi destanını söyle

Kızım yolun açık olsun

