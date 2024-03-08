Babamı sineme sardın
Kara toprak seni seni
Anamı içine kardın
Kara toprak seni seni
Çocukları yetim koydun
Nice tatlı cana kıydın
Zannetmem ki sende doydun
Kara toprak seni seni
Sana gelen kalır naçar
Vâde yeten nasıl kaçar
Yutmak için kucak açar
Kara toprak seni seni
Yiğitlerin halin görmez
Nicesi murada ermez
Aldığın geri vermez
Kara toprak seni seni
Umutları götürensin
Dünya işi bitirensin
Cansız yere yatıransın
Kara toprak seni seni
Hiç demezsin genç ihtiyar
Kalanlar olmaz bahtiyar
Bağrına İdrisi de sar
Kara toprak seni seni