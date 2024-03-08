Babamı sineme sardın 
Kara toprak seni seni 
Anamı içine kardın 
Kara toprak seni seni

Çocukları yetim koydun
Nice tatlı cana kıydın 
Zannetmem ki sende doydun 
Kara toprak seni seni

Sana gelen kalır naçar
Vâde yeten nasıl kaçar
Yutmak için kucak açar
Kara toprak seni seni

Yiğitlerin halin görmez
Nicesi murada ermez 
Aldığın geri vermez 
Kara toprak seni seni

Umutları götürensin
Dünya işi bitirensin
Cansız yere yatıransın 
Kara toprak seni seni

Hiç demezsin genç ihtiyar 
Kalanlar olmaz bahtiyar
Bağrına İdrisi de sar
Kara toprak seni seni