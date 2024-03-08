Babamı sineme sardın

Kara toprak seni seni

Anamı içine kardın

Kara toprak seni seni

Çocukları yetim koydun

Nice tatlı cana kıydın

Zannetmem ki sende doydun

Kara toprak seni seni

Sana gelen kalır naçar

Vâde yeten nasıl kaçar

Yutmak için kucak açar

Kara toprak seni seni

Yiğitlerin halin görmez

Nicesi murada ermez

Aldığın geri vermez

Kara toprak seni seni

Umutları götürensin

Dünya işi bitirensin

Cansız yere yatıransın

Kara toprak seni seni

Hiç demezsin genç ihtiyar

Kalanlar olmaz bahtiyar

Bağrına İdrisi de sar

Kara toprak seni seni