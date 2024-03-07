MUHAMMED Mustafa ali aşkına
Kerbelada şehit olan Hüseyin
Bütün ehlibeyti veli aşkına
Kerbelada şehit kalan Hüseyin
Ali imamların kevserin başı
Müminleri korur kuffara karşı
İslam’ın nuruyla doğan güneşi
Mescitte namazı kılan Hüseyin
Fatıma kuzusu gönüller eri
İmamlar neslinin varisi piri
Resulün torunu kalır mı geri
Cennette yerini alan Hüseyin
İmam Hüseyin’in kesildi başı
Her zaman özümde gözümün yaşı
Neyidi günahı Yezide karşı
Şimir kılıcıyla ölen Hüseyin
Hasan Hüseyin’dir şerefle şanım
Hak yolunda kurban olsun bu canım
Benimde helaldir dökülsün kanım
Goncagül misali solan Hüseyin
Gökyüzünde bir güvercin dönüyor
Tüm melekler şahadete iniyor
MUHAMMEDİN göz ışığı sönüyor
Bizleri hüsrana salan Hüseyin
Âşık İdris yazsan dertler mi biter
Kudurmuş zalimler beterden beter
Yanıyor yürekler duman mı tüter
Bir matem gününü bulan Hüseyin