İman nuru ile dolar
Taşar benim kardeşlerim
İslam aşkı ile çağlar
Coşar benim kardeşlerim
Birleştirir asla bölmez
Düşman oyununa gelmez
Hile bilmez hurda bilmez
Beşer benim kardeşlerim
Allah için tüm emekler
Hizmetine hizmet ekler
Size şu gökte melekler
Şaşar benim kardeşlerim
Dünya şeytan ile dolsa
Tek başına bile kalsa
Dağlar taşlar engel olsa
Aşar benim kardeşlerim
Kimsenin hakkını yemez
Zalim olanları sevmez
Gece demez gündüz demez
Koşar benim kardeşlerim
Evlat ile mürvet ile
Haktan gelen servet ile
İdrisim de şefkat ile
Şişer benim kardeşlerim