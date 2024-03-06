İman nuru ile dolar
Taşar benim kardeşlerim 
İslam aşkı ile çağlar
Coşar benim kardeşlerim

Birleştirir asla bölmez
Düşman oyununa gelmez
Hile bilmez hurda bilmez
Beşer benim kardeşlerim

Allah için tüm emekler
Hizmetine hizmet ekler
Size şu gökte melekler
Şaşar benim kardeşlerim

Dünya şeytan ile dolsa
Tek başına bile kalsa
Dağlar taşlar engel olsa
Aşar benim kardeşlerim

Kimsenin hakkını yemez
Zalim olanları sevmez
Gece demez gündüz demez
Koşar benim kardeşlerim

Evlat ile mürvet ile 
Haktan gelen servet ile
İdrisim de şefkat ile
Şişer benim kardeşlerim