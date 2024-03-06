İman nuru ile dolar

Taşar benim kardeşlerim

İslam aşkı ile çağlar

Coşar benim kardeşlerim

Birleştirir asla bölmez

Düşman oyununa gelmez

Hile bilmez hurda bilmez

Beşer benim kardeşlerim

Allah için tüm emekler

Hizmetine hizmet ekler

Size şu gökte melekler

Şaşar benim kardeşlerim

Dünya şeytan ile dolsa

Tek başına bile kalsa

Dağlar taşlar engel olsa

Aşar benim kardeşlerim

Kimsenin hakkını yemez

Zalim olanları sevmez

Gece demez gündüz demez

Koşar benim kardeşlerim

Evlat ile mürvet ile

Haktan gelen servet ile

İdrisim de şefkat ile

Şişer benim kardeşlerim