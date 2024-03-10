Azraile mektup yazdım yolladım

Demiş ona hele şimdi sıra yok

Ben kendimi torpilliyim belledim

Dedi bana mezar için mera yok

Ben bu sazı annem için çalmadım

Ölüm günü için senet almadım

Akıllıyım desem zengin olmadım

Deli olsam kır kafada sara yok

Oğlan para yiyor hanım tuz diyor

Bunları duyunca içim cız diyor

Deli gönül dertlerini yaz diyor

Diyarbakır değil burda töre yok

Yolum düşer bir bankaya tapuya

Anlam vermedim ben bu yapıya

İcra gelir gider bizim kapıya

Ödeyim desem de cepte para yok

Aşık İdris gayri nasıl güleyim

Alacaklılardan özür dileyim

Ecel gelmedi ki bugün öleyim

Hiç olmazsa yer altında kira yok