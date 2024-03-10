Azraile mektup yazdım yolladım
Demiş ona hele şimdi sıra yok
Ben kendimi torpilliyim belledim
Dedi bana mezar için mera yok
Ben bu sazı annem için çalmadım
Ölüm günü için senet almadım
Akıllıyım desem zengin olmadım
Deli olsam kır kafada sara yok
Oğlan para yiyor hanım tuz diyor
Bunları duyunca içim cız diyor
Deli gönül dertlerini yaz diyor
Diyarbakır değil burda töre yok
Yolum düşer bir bankaya tapuya
Anlam vermedim ben bu yapıya
İcra gelir gider bizim kapıya
Ödeyim desem de cepte para yok
Aşık İdris gayri nasıl güleyim
Alacaklılardan özür dileyim
Ecel gelmedi ki bugün öleyim
Hiç olmazsa yer altında kira yok