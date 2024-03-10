Azraile mektup yazdım yolladım
Demiş ona hele şimdi sıra yok
Ben kendimi torpilliyim belledim
Dedi bana mezar için mera yok

Ben bu sazı annem için çalmadım
Ölüm günü için senet almadım
Akıllıyım desem zengin olmadım
Deli olsam kır kafada sara yok

Oğlan para yiyor hanım tuz diyor 
Bunları duyunca içim cız diyor
Deli gönül dertlerini yaz diyor
Diyarbakır değil burda töre yok

Yolum düşer bir bankaya tapuya
Anlam vermedim ben bu yapıya 
İcra gelir gider bizim kapıya
Ödeyim desem de cepte para yok

Aşık İdris gayri nasıl güleyim
Alacaklılardan özür dileyim
Ecel gelmedi ki bugün öleyim
Hiç olmazsa yer altında kira yok