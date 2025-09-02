Uzmanlar, kış aylarında yaşanan don olayları ve yaz aylarındaki kuraklığın tarımsal üretimde verim kayıplarına yol açtığını belirtti. Kuraklık, çiftlikler, tarım arazileri ve otlaklar için gerekli su miktarını düşürerek tarım sektöründe doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıplara neden oldu.

Yağışlar Son 52 Yılın En Düşük Seviyesinde

Yağışların son 52 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği Yozgat’ta, hasat döneminde çiftçiler kuraklık nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştı. Kuru tarım yapılan tahıl alanlarında verimler dekara 50 kilogramlara kadar düştü. Genel olarak verim düşüklüğü yüzde 85 seviyesinde gerçekleşti.

Bakliyat Ve Hububatta Üretim Kaybı

Kuraklıktan en fazla etkilenen ürünlerin başında Türkiye’nin stratejik bakliyat ürünlerinden nohut geldi.

Yozgat’ta nohut üretimi geçen yıla göre 40–50 kilogram, mercimek 35–40 kilogram, buğday ise 200–250 kilogram seviyelerine geriledi. Üretimdeki düşüş, özellikle kuru gıda ürünlerinde fiyatlarda artış ve arz sıkıntısına yol açtı.

Uzmanlar, iklim krizinin tarım sektöründe etkilerini azaltmak için sulama sistemlerinin modernize edilmesi ve kuraklığa dayanıklı ürün çeşitlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.