Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen son uygulamayla, PTT üzerinden kimlikle başvuran vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar nakit destek sağlanacak. Üstelik başvuru sürecinde herhangi bir ek belge talep edilmeyecek.

Bakanlık, bu programla temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken bireylere geçici maddi destek sunmayı hedefliyor. Özellikle kira, gıda, fatura, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamalarda zorluk yaşayan ailelerin yükünü hafifletmek amaçlanıyor.

Uygulama, ekonomik daralma döneminde düşük gelirli vatandaşların bütçesini güçlendirmeyi ve sosyal eşitsizlikleri azaltmayı hedefleyen kapsamlı sosyal yardım politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kimler Yararlanabiliyor?

10 bin TL’lik nakdi destekten şu gruplar faydalanabilecek:

Gelir seviyesi düşük haneler

İşsiz vatandaşlar

Doğal afetlerden etkilenen aileler

Sosyal yardımlardan yararlanan ancak ek desteğe ihtiyaç duyan bireyler

Başvuru değerlendirmelerinde, hane geliri ve mevcut sosyal yardım durumu dikkate alınıyor. Yardım, yalnızca hak sahipliği onaylanan kişilere veriliyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Vatandaşlar, yalnızca T.C. kimlik kartlarını ibraz ederek en yakın PTT şubesine şahsen başvuru yapabiliyor.

Herhangi bir form doldurma veya belge ibrazı gerekmiyor. Başvuru esnasında kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra bilgiler sistem üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın veri tabanına aktarılıyor.

Başvuru onaylandıktan sonra 10 bin TL’lik yardım ödemesi PTT veznelerinden nakit olarak yapılabiliyor ya da PTT Kart hesabına yatırılıyor.

Yetkililer, kimliksiz işlem yapılamayacağını ve yoğunluk nedeniyle başvuru sırasında şube personelinin yönlendirmelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara Uyarı

Bakanlık kaynakları, yardımların yalnızca resmî PTT şubeleri üzerinden yapıldığını, internet veya sosyal medya üzerinden para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bu uygulamayla birlikte, yılsonuna kadar on binlerce dar gelirli ailenin geçici de olsa nefes alması bekleniyor.