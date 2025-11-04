Uzun yıllar İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan 45 yaşındaki İbrahim Kılıçer, görevden alınmasının ardından öğretmenliğe atanmıştı. Kılıçer, evinde asılı halde ölü bulundu. Olay, ilçede hem eğitim camiasında hem de yerel siyasette büyük yankı uyandırdı.

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 8 yıl boyunca İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve kısa süre önce görevden alınarak öğretmenliğe döndüğü öğrenilen İbrahim Kılıçer, evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Kılıçer’in intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Kendini Tavana Asarak Yaşamına Son Verdi

Olay, dün sabah saatlerinde Eskil merkezde meydana geldi. Kılıçer’e telefonla ulaşamayan meslektaşları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren öğretmen arkadaşı, Kılıçer’i tavana asılı halde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Kılıçer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kılıçer’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Belediye ile Gerilim İddiası

Kılıçer’in ölümüne ilişkin en dikkat çekici iddia, görevden alınmadan önce yaşanan belediye gerilimi oldu.

2017 yılında Eskil’e atanan Kılıçer’in, 2022’de dönemin belediye yönetimiyle birlikte Milli Emlak’a ait bir arazide kooperatif kapsamında “astronomik kütüphane” yaptırdığı öğrenildi.

İki katlı bu kütüphane, sadece öğrencilere değil, aynı zamanda emeklilere de sosyal lokal olarak hizmet veriyordu.

Ancak 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen yeni Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, bu alanın kullanımına son verdi. Söz konusu binanın kapatıldığı, yerine lokanta yapıldığı iddia edildi.

İddialara göre Kılıçer, kütüphanenin kapatılmasına sert tepki gösterdi ve bu durum, belediye yönetimiyle arasında gerginliğe yol açtı.

Bu gelişmenin ardından Kılıçer’in görev yerinin değiştirildiği, Eskil’den alınarak Aksaray merkezde bir okula öğretmen olarak atandığı belirtildi.

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Kılıçer bu süreçte bunalıma girdi, yaşanan olaylar nedeniyle moral bozukluğu yaşadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı. Kılıçer’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemlerinin ardından rapor hazırlanacak.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskil Belediyesi’nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, eğitim camiası Kılıçer’in ölümü karşısında büyük üzüntü yaşadı.