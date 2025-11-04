Sinema dünyasında adını hızla duyuran Boyabatlı yönetmen Gökçe Açıkgöz, sosyal medya için çektiği dikey formatlı kısa film serileri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dijital platformlara uygun kısa anlatım biçimiyle yeni bir izleme kültürü oluşturan Açıkgöz, sinemanın geleceğine dair vizyoner çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Etkileyici Yapımlar

Açıkgöz’ün yönettiği filmler, 90 saniyeden kısa sürelere sığdırılmış yoğun duygularıyla dikkat çekiyor. Korku, dram ve bilim kurgu gibi türleri harmanlayan yönetmen, minimalist sinema diliyle güçlü anlatılar sunuyor. “Canlı Yayın” ve “Hatırlatıcı” adlı yapımları, sosyal medya izleyicilerinden yoğun beğeni topladı.

Uluslararası Alanda Tanınan Kadın Yönetmen

Gökçe Açıkgöz, daha önce çektiği “Peacock” adlı filmiyle toplumsal eleştirileri sembolik bir dille işleyerek uluslararası festivallerde övgü toplamıştı. Son olarak Avustralya’da çektiği “The Home (Ev)” filmiyle, uzun metraj çalışması “The Beyond / Ötesinde” için bir ön gösterim sundu. Bu film, psikolojik gerilim türünde olup Açıkgöz’ün sanatsal çizgisini bir adım öteye taşıdı.

Boyabat’tan Dünyaya Açılan Bir Sanat Yolculuğu

Sinop’un Boyabat ilçesinde doğan Açıkgöz, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. 2013’te kurduğu Sanat Laboratuvarı ile tiyatro ve sinemayı birleştirmeyi amaçladı. Ardından “Yumurta”, “Umut Kırıntıları” ve “Tavuskuşu” gibi filmlerle Avrupa’da ödül yolculuğuna çıktı. Bugün çalışmalarını Peacock Film Productions çatısı altında Türkiye, Avustralya ve Avrupa’da sürdürüyor.

Yeni Nesil Sinemaya İlham Oluyor

Gökçe Açıkgöz’ün sosyal medyada başlattığı kısa film serileri, genç sinemacılar için ilham kaynağı haline geldi. Yönetmen, yeni projeleriyle yerel hikâyeleri evrensel bir dile taşıyarak Türkiye’nin dijital sinema üretiminde öncü isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor.