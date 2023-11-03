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Yozgat'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Gazze'deki çocukların ihtiyaçları için gönderilmek üzere kumbaralarını İl Müftüsü Ali Gülden’e teslim etti.

Abdulhamithan Cami 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, İsrail’in saldırılarında zarar gören Gazzeli çocukların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kurslarındaki kumbaralarında biriktirdikleri paralarını hocaları ile birlikte Müftü Ali Gülden’e verdiler.

Minikleri makamında ağırlayan Müftü Gülden, öğrencileri temsilen bir öğrenci tarafından verilen parayı teslim aldı.

Anlamlı bağışlarından dolayı çocuklara teşekkür eden Gülden, "Yavrularımız ataları Abdülhamithan gibi Filistin hassasiyeti sergileyerek büyük bir mali rakam biriktirmişler. Yaşları küçük ama yürekleri büyük evlatlarımızı, onları yetiştiren kıymetli ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum” dedi.