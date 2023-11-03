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Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bekir Bozdağ, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Vali Mehmet Ali Özkan’a yeni görevinde başarı dileyen Bozdağ yaptığı açıklamada, “Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Allah kolaylıklar versin. Yozgat’ta güzel çalışma ortamı içerisinde güzel işler yaparsınız. Eskiden gelen bir meslek tecrübeniz var. Başarılı bir bürokratsınız bu başarınız Yozgat’ta da devam edeceğine emininim. Yozgat’ta tüm ekip yenilendi İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımızın da yeni görevlerinde başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Ali Özkan, “Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Bu coğrafyanın insanlarıyız. Ankara’da çok Yozgatlı arkadaşım var. Ankara’ya bir mahalle olduk sayılır yapılan hızlı trenle, bağlantılı yollar ile gidip gelmemiz daha kolaylaştı emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde sizlerin gayretleri ve destekleriyle gerçekten Yozgat’ta çok ciddi yatırımlar almış. Bu yatırımları verimli kullanmak lazım. Allah hizmet etme konusunda mahcup etmesin” diye konuştu.