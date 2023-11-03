Tahmini Okuma Süresi: dakika

Genç Kart, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyuruldu. Proje, gençlere çeşitli avantajlar sunarak gençlerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bakan Aşkın Bak, projenin detayları hakkında şunları paylaştı: "Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği, bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz."

PROJENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ ŞUNLAR

Ücretsiz İnternet: Yükseköğrenimdeki gençlere, cep telefonu ve bilgisayar alımında bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti sağlanacak. Ayrıca, gençlere operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet sunulacak. Bu, gençlerin internet kullanımını kolaylaştıracak ve bilgiye daha rahat erişmelerini sağlayacak.

Müze Girişi: Genç Kart sahipleri, müzelere ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabilecekler. Bu, gençlerin kültürel ve tarihi mirası keşfetmelerine olanak tanıyacak.

Genç Kart Projesi, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitimsel açıdan daha fazla fırsata erişmelerine yardımcı olacak bir adım olarak ön plana çıkıyor. Gençler, bu avantajlarla bilgiye daha kolay ulaşacak ve kültürel etkinliklere daha fazla katılma fırsatı bulacaklar. Genç Kart, gençlerin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir projedir.