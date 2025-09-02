Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği henüz çıkmadan gerekli çalışmalara başlayan Kayseri Şeker, hem mevzuata uyum sağladı, hem de suyun etkin kullanımı için hayata geçirdiği uygulamalarla dikkat çekti. TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan “Şeker ve Şekerli Ürünler” sektöründeki ilk ve tek firma oldu.

Kayseri Şeker, Kalite Yönetim ve Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde dokümantasyon, eğitim ve denetim hazırlıklarını organize ederek tüm sürece yön verdi. 6-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda Kayseri Şeker, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan “Şeker ve Şekerli Ürünler” sektöründeki ilk ve tek firma oldu.

2022 yılından itibaren otomasyon sistemi ile depolardaki su seviyesini düzenli olarak izlemeye alan Kayseri Şeker, su verimliliği yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce çalışmalarını başlattı. Su verimliliği konusunda önemli adımlar atılan Kayseri Şeker’de; derin kuyu pompalarına frekans çevirici entegrasyonu ile su ve enerji tasarrufu sağlandı. Depo seviyesi otomasyonu sayesinde ihtiyaç kadar su kullanımı mümkün hale geldi. Kampanya döneminde kullanılan sular toplama havuzlarında biriktirilerek geri kazanımda değerlendirildi. Pancar yıkama hatlarında modern nozül sistemleri ile suyun daha kontrollü kullanımı sağlandı. Kalite Yönetim ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 336 saatlik eğitim ile çalışanlarda su verimliliği bilinci artırıldı. Alınan önlemler sayesinde fabrikanın derin kuyu kullanımı 4’ten 2’ye düşürüldü. Böylece sadece 90 günlük kampanya döneminde: 399 bin 600 ton su,43 bin 200 KWH enerji tasarrufu sağlandı. Elde edilen %48’lik bu tasarruf miktarı yaklaşık 10 bin kişilik bir ilçenin yıllık su ihtiyacına eşdeğer.

Hedef Boğazlıyan ve Turhal Fabrikaları

Kayseri Şeker, önümüzdeki dönemde ana su hatlarına ve tüketim noktalarına sayaçlar yerleştirerek kayıp-kaçakları daha hızlı tespit etmeyi planlıyor. Ayrıca Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında da Kalite Yönetim ve Eğitim Koordinatörlüğü koordinasyonunda Su Verimliliği Yönetim Sistemi kurulmasını hedefliyor.

“Su tasarrufu milli görev”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, belgenin alınması vesilesiyle yaptığı açıklamada, dünyanın karşı karşıya olduğu su krizine dikkat çekti. Akay, “Önümüzdeki yıllarda gıda güvenliğini doğrudan etkileyecek en kritik sorunlardan birisi su kaynaklarının azalmasıdır. Türkiye’nin tarımda ve sanayide rekabet gücünü sürdürebilmesi için suyun bilinçli ve verimli kullanımı zorunludur. Kayseri Şeker olarak attığımız bu adım, yalnızca kurumsal bir başarı değil; aynı zamanda topluma ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir” ifadelerini kullandı.

Akay, tarımın ve şeker pancarı üretiminin suya en bağımlı sektörlerden biri olduğuna dikkat çekerek, çiftçilerle birlikte su tasarrufu sağlayacak yöntemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Fırat nehrinden Orta Anadolu’ya suyolu önerisi basında ve tarım sektöründe geniş yankı uyandıran Başkan Akay; “Suyu israf etmeden, bilimsel yöntemlerle kullanmak, hem üreticiye kazandıracak, hem de ülke ekonomisine güç katacak milli bir görevdir” dedi.