Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başladığı ve 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için belirlenen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, başvuru sonrası kayıtların pasif duruma düşmemesi için çiftçilerin Ziraat Odası’na uğrayarak aidat ödemelerini gerçekleştirmeleri gerektiği ifade edildi.

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı, 2026 yılı ÇKS döneminin tüm üreticiler için hayırlı olmasını temenni etti.