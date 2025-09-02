Koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü TRSM Vaka Koordinasyon Kurulu toplantısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hanife Ece Erik başkanlığında gerçekleştirildi.

Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı2

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda TRSM’de takip edilen vakalar ele alınarak, bireylerin iyilik hallerinin artırılması, ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

ÇKS başvuruları başladı: 31 Aralık’ta son
ÇKS başvuruları başladı: 31 Aralık’ta son
İçeriği Görüntüle

Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı1

Kurul üyeleri, ruh sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için koordinasyonun önemine vurgu yaparak, bundan sonraki süreçte de ortak çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan