Yozgat Valiliği, suyun hayati önemine dikkat çekerek vatandaşlara su tasarrufu konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, suyun tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak olduğu vurgulanarak, doğal kaynakların korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Su hayattır, israf etmeyelim. Doğal kaynaklarımızı verimli kullanarak geleceğimize sahip çıkmalıyız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, küresel iklim değişikliği ve kuraklık risklerine dikkat çekilerek, suyun bilinçli tüketilmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. Vatandaşlardan evlerde, tarımda ve sanayide suyun tasarruflu kullanılmasının büyük önem taşıdığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: “Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için su tasarrufu büyük önem taşıyor. Her damlanın değerini bilerek, bilinçli tüketimle hem çevremizi hem de yarınlarımızı koruyabiliriz.”