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Eğlenceye doyuldu

Yozgat'ta 21'incisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, halk oyunu gösterileri ve konserlerle devam etti.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:09
Eğlenceye doyuldu

Festivalin ikinci gününde, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Şiir dinletisi ve bisiklet yarışı düzenlendi.
Elif Buse Doğan ve Bengü, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, etkinlikte, Yozgat'ın özel bir memleket olduğunu, bu özel memlekette özel bir insanı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i misafir ettiklerini belirtti. Türkmen'in hediyesiyle geldiğini, Hasta Konuk Evi'ni Yozgat Belediyesi ile ortak yapacaklarının sözünü verdiğini anlatan Polat, "Başkanımız gençlerimize de boğaz turu yapacağını söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara iyi eğlenceler diliyorum." dedi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de festivalde bulunmaktan, vatandaşlarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
İki gündür yurt içinden ve dışından kalbi Yozgat ve Yozgatlılar için atanların bir araya geldiğini, birliği ve beraberliği tesis eden havayı teneffüs ettiklerini dile getiren Başer, "İnanıyor ve ümit ediyorum ki Yozgat bir olduğu, beraber ve kardeş olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacak." diye konuştu.


Hilmi Türkmen ise festivalde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Türkmen, Yozgat'ın Üsküdar gibi bir kültür şehri olduğunu anlatarak, "Üsküdar'ımızla Yozgat'ımızın kardeşliği hayırlı uğurlu olsun. Bizim kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Üsküdar Belediyesi olarak belediye başkanımızın bu projesinde (Hasta Konuk Evi) yanında olacağız inşallah, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Üsküdar ile Yozgat'ı kardeş şehir ilan ettiklerini aktardı.
Köse, Türkmen ile Bengü ve Elif Buse Doğan'a teşekkür etti. »AA

Son Güncelleme: 07.08.2022 18:11
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Eğlenceye Doyuldu
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