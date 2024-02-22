Yengem yeni çöpçü tutmuş tahsilli
Hizmet için koşuyorsun müdür bey
İşten anladığın kesin besbelli
Ne hallere düşüyorsun müdür bey
Bazı insanların aklı olmuyor
Çaresizse elden bir şey gelmiyor
Bu işleri akıl fikir almıyor
Çöp dökerken coşuyorsun müdür bey
Yaptığın hizmetse bellediğin kar
Başlangıçta biraz zor gelir ya zor
Çekinme kimseden diplomanda var
Sabah erken üşüyorsun müdür bey
Bakın kılıbıklık neler yaptırır
Yalın ayak okulaca kopturur
Geçim ehliyi de yoldan saptırır
Düz giderken şaşıyorsun müdür bey
Âşık İdris dostu böyle översin
Zopa yoktur şiir ile döversin
İbrahim hocayı sende seversin
Sır söylemem şişiyorsun müdür bey