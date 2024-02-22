Yengem yeni çöpçü tutmuş tahsilli

Hizmet için koşuyorsun müdür bey

İşten anladığın kesin besbelli

Ne hallere düşüyorsun müdür bey

Bazı insanların aklı olmuyor

Çaresizse elden bir şey gelmiyor

Bu işleri akıl fikir almıyor

Çöp dökerken coşuyorsun müdür bey

Yaptığın hizmetse bellediğin kar

Başlangıçta biraz zor gelir ya zor

Çekinme kimseden diplomanda var

Sabah erken üşüyorsun müdür bey

Bakın kılıbıklık neler yaptırır

Yalın ayak okulaca kopturur

Geçim ehliyi de yoldan saptırır

Düz giderken şaşıyorsun müdür bey

Âşık İdris dostu böyle översin

Zopa yoktur şiir ile döversin

İbrahim hocayı sende seversin

Sır söylemem şişiyorsun müdür bey