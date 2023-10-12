Kamil ol ellerin sözüne uyma
Dost dostuna kuyu eşmez güzelim
Arif isen bazen deneni duyma
Mimin bunalıma düşmez güzelim
Küfrün en sapkını imana neyler
Sabır çok belayı bertaraf eyler
Cahil ne söylerse maksatlı söyler
Öz de aşk olmayan pişmez güzelim
Mana âleminde bahre dalanlar
Yüreğini gerçek aşka salanlar
Mürşidi Muhammed Kur’an olanlar
Dünya imtihan der şaşmaz güzelim
Geleceğe gül dik geçmişi unut
Rabbin rahmetinden kesilmez umut
Bedene kir düşse özü temiz tut
Adam olan haddi aşmaz güzelim
Sadakat arama fikri yobazda
Sevgi balık gibi yaşamaz buzda
İdris’i dost bil de düşün birazda
Bendi sağlam olan taşmaz güzelim