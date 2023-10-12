Kamil ol ellerin sözüne uyma

Dost dostuna kuyu eşmez güzelim

Arif isen bazen deneni duyma

Mimin bunalıma düşmez güzelim

Küfrün en sapkını imana neyler

Sabır çok belayı bertaraf eyler

Cahil ne söylerse maksatlı söyler

Öz de aşk olmayan pişmez güzelim

Mana âleminde bahre dalanlar

Yüreğini gerçek aşka salanlar

Mürşidi Muhammed Kur’an olanlar

Dünya imtihan der şaşmaz güzelim

Geleceğe gül dik geçmişi unut

Rabbin rahmetinden kesilmez umut

Bedene kir düşse özü temiz tut

Adam olan haddi aşmaz güzelim

Sadakat arama fikri yobazda

Sevgi balık gibi yaşamaz buzda

İdris’i dost bil de düşün birazda

Bendi sağlam olan taşmaz güzelim