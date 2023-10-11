Bu gün mezarın başında

Sana geldim güzel annem

Topraktasın genç yaşında

Sana geldim güzel annem

Ecel seni erken aldı

Gönlümüz hüzüne daldı

Acın içimizde kaldı

Sana geldim güzel annem

Hayalinle karşımdasın

Bir taç gibi başımdasın

Her gecede düşümdesin

Sana geldim güzel annem

Gittin bir zöhre yıldızı

Ne çabuk terk ettin bizi

Hanemize koydun sızı

Sana geldim güzel annem

Cennet olsun yerin emin

Yardımcın samettir emin

Kısaymış devranın demin

Sana geldim güzel annem

Yüce hakkın huzurunda

Bir meleksin nazarında

Kokun gelir mezarında

Sana geldim güzel annem

Bir seherde çok ansızın

Öksüz kaldı bak beş kuzun

Seni özler arzu kızın

Sana geldim güzel annem

Daldın ebedi uykuya

Rahat uyu doya doya

Kabrine çiçek koymaya

Sana geldim güzel annem

Gelinler sensiz geziyor

Acın babamı üzüyor

Amcam destanın yazıyor

Sana geldim güzel annem