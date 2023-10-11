Bu gün mezarın başında
Sana geldim güzel annem
Topraktasın genç yaşında
Sana geldim güzel annem
Ecel seni erken aldı
Gönlümüz hüzüne daldı
Acın içimizde kaldı
Sana geldim güzel annem
Hayalinle karşımdasın
Bir taç gibi başımdasın
Her gecede düşümdesin
Sana geldim güzel annem
Gittin bir zöhre yıldızı
Ne çabuk terk ettin bizi
Hanemize koydun sızı
Sana geldim güzel annem
Cennet olsun yerin emin
Yardımcın samettir emin
Kısaymış devranın demin
Sana geldim güzel annem
Yüce hakkın huzurunda
Bir meleksin nazarında
Kokun gelir mezarında
Sana geldim güzel annem
Bir seherde çok ansızın
Öksüz kaldı bak beş kuzun
Seni özler arzu kızın
Sana geldim güzel annem
Daldın ebedi uykuya
Rahat uyu doya doya
Kabrine çiçek koymaya
Sana geldim güzel annem
Gelinler sensiz geziyor
Acın babamı üzüyor
Amcam destanın yazıyor
Sana geldim güzel annem