Yaradan emrine karşı gelenler

Sizler mahşer günü gelmez misiniz?

İslamın özüne kurşun sıkanlar

Cehennem azabı bilmez misiniz?

Size akıl verdi dünyayı kurdu

Şeytan hasedinden her gün kudurdu

Melekler huşuyla kıyama durdu

Sizler bundan ibret almaz mısınız?

Hepimiz kuluyuz ayrılık niye

Yaşanılan hayat ondan hediye

Nefis bize yanlış yön verir diye

Sizler doğru yolu bulmaz mısınız?

Dünya imtihandır bunu bilene

Tebessümle bir öksüze gülene

Ayetler yetmezmi ibret alana

Yalandan geriye kalmaz mısınız?

Gel ey insan oğlu oturda düşün

Verdiğin söze uy geçmeden yaşın

Hakkın huzurunda dik dursun başın

Hesapta yan yana olmaz mısınız?

Şöhret zararlıdır atın bir yana

Helal olmayan mal yüktür insana

Vakit gelir bir gün dönersin ona

Kabir azabından yılmaz mısınız?

Aşık İdris derki haddi aşanlar

Hedefe varmadan yolu şaşanlar

Şeytanla birleşip önden koşanlar

Size ölüm yokmu ölmez misiniz?