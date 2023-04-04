Az görüp malını şikayet etme

Seni yaratana bol şükür eyle

Gıptinin peşine düşüpte gitme

Bir lokma ekmeği bul şükür eyle

Gözün görür bu dünyayı gezersin

kitaplar okuyup şiir yazarsın

Bazı dalıp umman larda yüzersin

ALLAHIN emrini bil şükür eyle

Akıl fikir vermiş birde zekayı0

Yetmezmi gıdadır güneşi ayı

Kadir gecesinden ayrılan payı

Dualarla geçir gel şükür eyle

Düşer sakalına ölüm nişanı

Gel ahrete götür yaptığın hanı

Nafile dolaşma bütün cihanı

Doğadan ibreti al şükür eyle

Deme fukarayım var ise fikir

Ahiret binası ettigin zikir

RESULE ümmetsen en büyükşükür

Yolunda yürüyüp kal şükür eyle

İdrisim dünyada çektiğin yası

Zikir say silinsin gönlünün pası

Zenginlik istersen şükür lokması

Arıdan yediğin bal şükür eyle