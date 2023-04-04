Az görüp malını şikayet etme
Seni yaratana bol şükür eyle
Gıptinin peşine düşüpte gitme
Bir lokma ekmeği bul şükür eyle
Gözün görür bu dünyayı gezersin
kitaplar okuyup şiir yazarsın
Bazı dalıp umman larda yüzersin
ALLAHIN emrini bil şükür eyle
Akıl fikir vermiş birde zekayı0
Yetmezmi gıdadır güneşi ayı
Kadir gecesinden ayrılan payı
Dualarla geçir gel şükür eyle
Düşer sakalına ölüm nişanı
Gel ahrete götür yaptığın hanı
Nafile dolaşma bütün cihanı
Doğadan ibreti al şükür eyle
Deme fukarayım var ise fikir
Ahiret binası ettigin zikir
RESULE ümmetsen en büyükşükür
Yolunda yürüyüp kal şükür eyle
İdrisim dünyada çektiğin yası
Zikir say silinsin gönlünün pası
Zenginlik istersen şükür lokması
Arıdan yediğin bal şükür eyle