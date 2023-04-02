Bu ay bize derman olur
Doğru oruç tutar isek
Elimizde ferman olur
Huzurluca yatar isek
Rabbimizi ana ana
Günah erir yana yana
Huzurla varırız ona
Beşe beşi katar isek
Cennet kapısı açılır
Mümine rahmet saçılır
Sırat kuş gibi geçilir
Günahları atar isek
Gökten iner tüm melekler
Hak diye çarpar yürekler
Kabul olur hep dilekler
Doğru alıp satar isek
Terafiyi kıl her gece
İyi bilki kadri yüce
Kuran oku hece hece
Bülbül gibi öter ise
On bir ayın tek sultanı
Nefse gem vurma zamanı
Haktan bol dile amanı
Günahlara batar isek
Aşık idris huzur verir
Yaratan bizleri görür
İnsanlar huzurla yürür
Ol menzile yeter isek