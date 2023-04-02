Bu ay bize derman olur

Doğru oruç tutar isek

Elimizde ferman olur

Huzurluca yatar isek

Rabbimizi ana ana

Günah erir yana yana

Huzurla varırız ona

Beşe beşi katar isek

Cennet kapısı açılır

Mümine rahmet saçılır

Sırat kuş gibi geçilir

Günahları atar isek

Gökten iner tüm melekler

Hak diye çarpar yürekler

Kabul olur hep dilekler

Doğru alıp satar isek

Terafiyi kıl her gece

İyi bilki kadri yüce

Kuran oku hece hece

Bülbül gibi öter ise

On bir ayın tek sultanı

Nefse gem vurma zamanı

Haktan bol dile amanı

Günahlara batar isek

Aşık idris huzur verir

Yaratan bizleri görür

İnsanlar huzurla yürür

Ol menzile yeter isek