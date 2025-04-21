Taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırırken, kulüp çevrelerinde yeni adaylık iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

Bu gelişmelerin ardından, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, yapılacak ilk kongrede başkanlık için aday olacağını duyurdu. Adaylık açıklaması, Saran’ın yakın dostu ve Fenerbahçeli iş insanı Ertan Torunoğulları aracılığıyla kamuoyuna iletildi. Torunoğulları, “İlk kongrede adayız” ifadelerini kullanırken, Sadettin Saran da sosyal medyada kendisine yöneltilen bir destek mesajına “Olacağım” yanıtını vererek adaylık niyetini netleştirdi.

ERTAN TORUNOĞULLARI KİMDİR?

Açıklamanın ardından kamuoyunda Ertan Torunoğulları'nın kim olduğu merak konusu oldu. Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Torunoğulları, iş dünyası ve spor camiasında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

1972 yılında Kars’ta doğan Ertan Torunoğulları, 1991 yılında Hollanda’ya yerleşti. Edelstaal Group’un yönetiminde görev alan Torunoğulları, aynı zamanda şirketin ortakları arasında yer alıyor. Avrupa’da yaşayan Türk toplumu içinde etkin bir rol üstlenen iş insanı, Fenerbahçe’nin “Hedef 1 Milyon Üye” kampanyasına Avrupa’dan yüzlerce üye kazandırarak kulüp nezdinde dikkat çekti.

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Erdal Torunoğulları’nın kardeşi olan Ertan Torunoğulları, Simtronic ve Orka Hotels gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin de yönetim kadrolarında yer alıyor. Ayrıca, MADO’nun Hollanda’daki üçüncü şubesini Amsterdam’da açarak girişimcilik alanında da faaliyetlerini sürdürüyor.

Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte Hollanda’da yaşayan Torunoğulları, iş yaşamının yanı sıra sosyal sorumluluk ve kültürel projelerde de aktif olarak yer almaktadır.