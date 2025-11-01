Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü disiplin süreci, futbol dünyasında derin yankılar uyandırdı. Son listede Süper Lig hakemi Mehmet Ali Özer'in yer alması taraftarların ve spor kamuoyunun dikkatini çekti.
MEHMET ALİ ÖZER KİMDİR?
16 Aralık 1990 doğumlu Mehmet Ali Özer, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya geldi. Özer, 2011 yılında hakemlik kariyerine adım attı.
MEHMET ALİ ÖZER YÖNETTİĞİ SON MAÇLAR
|
Ev Sahibi Takım
|
Skor
|
Misafir Takım
|
Tarih
|
Görev
|
Organizasyon
|
ERZURUMSPOR FK
|
1-1
|
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|
24 Eylül 2025
|
Hakem
|
Trendyol 1. Lig
|
HESAP.COM ANTALYASPOR
|
1-1
|
ZECORNER KAYSERİSPOR
|
20 Eylül 2025
|
Dördüncü Hakem
|
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
|
MİSRİLİ.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|
0-2
|
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|
17 Eylül 2025
|
Dördüncü Hakem
|
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
|
ESENLER EROKSPOR
|
4-1
|
ATAKAŞ HATAYSPOR
|
12 Eylül 2025
|
Hakem
|
Trendyol 1. Lig
|
TRABZONSPOR A.Ş.
|
1-1
|
SAMSUNSPOR A.Ş.
|
31 Ağustos 2025
|
Dördüncü Hakem
|
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
|
SİPAY BODRUM FK
|
1-1
|
ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|
10 Ağustos 2025
|
Hakem
|
Trendyol 1. Lig
|
KARŞIYAKA
|
1-2
|
MUŞ SPOR KULÜBÜ
|
19 Mayıs 2025
|
Hakem
|
Nesine 3. Lig Play Off Müsabakaları
|
BANDIRMASPOR
|
2-0
|
ERZURUMSPOR FK
|
15 Mayıs 2025
|
Dördüncü Hakem
|
Trendyol 1. Lig Play Off Müsabakaları
|
ADANASPOR A.Ş.
|
0-7
|
BOLUSPOR
|
10 Mayıs 2025
|
Hakem
|
Trendyol 1. Lig
|
ANKARA DEMİRSPOR
|
4-0
|
DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
|
3 Mayıs 2025
|
Hakem
|
Nesine 2. Lig
DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI
28 Ekim 2025 tarihinde açıklanan listede, Mehmet Ali Özer de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sevk, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca "futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynama" iddiasıyla yapıldı. Özer'in soruşturma süreci devam ederken, tedbirli olarak işlemler sürüyor.