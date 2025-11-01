Engin Çağlar kimdir? Öldü mü? Hangi filmlerde oynadı?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü disiplin süreci, futbol dünyasında derin yankılar uyandırdı. Son listede Süper Lig hakemi Mehmet Ali Özer'in yer alması taraftarların ve spor kamuoyunun dikkatini çekti.

MEHMET ALİ ÖZER KİMDİR?

16 Aralık 1990 doğumlu Mehmet Ali Özer, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya geldi. Özer, 2011 yılında hakemlik kariyerine adım attı.

MEHMET ALİ ÖZER YÖNETTİĞİ SON MAÇLAR

Ev Sahibi Takım

Skor

Misafir Takım

Tarih

Görev

Organizasyon

ERZURUMSPOR FK

1-1

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

24 Eylül 2025

Hakem

Trendyol 1. Lig

HESAP.COM ANTALYASPOR

1-1

ZECORNER KAYSERİSPOR

20 Eylül 2025

Dördüncü Hakem

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu

MİSRİLİ.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

0-2

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

17 Eylül 2025

Dördüncü Hakem

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu

ESENLER EROKSPOR

4-1

ATAKAŞ HATAYSPOR

12 Eylül 2025

Hakem

Trendyol 1. Lig

TRABZONSPOR A.Ş.

1-1

SAMSUNSPOR A.Ş.

31 Ağustos 2025

Dördüncü Hakem

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu

SİPAY BODRUM FK

1-1

ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

10 Ağustos 2025

Hakem

Trendyol 1. Lig

KARŞIYAKA

1-2

MUŞ SPOR KULÜBÜ

19 Mayıs 2025

Hakem

Nesine 3. Lig Play Off Müsabakaları

BANDIRMASPOR

2-0

ERZURUMSPOR FK

15 Mayıs 2025

Dördüncü Hakem

Trendyol 1. Lig Play Off Müsabakaları

ADANASPOR A.Ş.

0-7

BOLUSPOR

10 Mayıs 2025

Hakem

Trendyol 1. Lig

ANKARA DEMİRSPOR

4-0

DİYARBEKİR SPOR A.Ş.

3 Mayıs 2025

Hakem

Nesine 2. Lig

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI

28 Ekim 2025 tarihinde açıklanan listede, Mehmet Ali Özer de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sevk, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca "futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynama" iddiasıyla yapıldı. Özer'in soruşturma süreci devam ederken, tedbirli olarak işlemler sürüyor.

