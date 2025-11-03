Güven Demir, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Tarzı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demir, ilişki danışmanı, yaşam koçu, NLP uzmanı ve cinsel terapi uygulayıcısı olarak tanıtan bir sosyal medya fenomenidir.

Güven Demir, sosyal medyada yaptığı videolar ve canlı yayınlarla ün kazandı. “Canbequit” gibi başka fenomenlerle yaptığı canlı yayınlar, onun dijital dünyadaki etkisini daha da artırdı.

Güven Demir Kimdir?

Demir, yaşına ve doğum tarihine dair net bir bilgi yoktur. Ancak yaşının 30 ile 35 aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Demir’in memleketine dair, kamuoyuna net bir memleket bilgisi açıklamasa da birçok kaynak onun Bodrum kökenli olduğunu ifade ediyor.

Mesleği Nedir?

Güven Demir sosyal medya üzerinde kendisini yaşam koçu ve ilişki danışmanı olarak tanıtmaktadır.

Ayrıca NLP (Neuro-Linguistic Programming) uzmanlığı ve cinsel terapi uygulayıcılığı unvanlarını da kullanmaktadır.

Ancak bu unvanların hangi kurum veya sertifikaya dayandığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

Öldü Mü?

Son dönemlerde sosyal medyada “Güven Demir öldü” şeklinde bazı söylentiler dolaşmaktadır.

Ancak bu iddiaları doğrulayan hiçbir resmi açıklama