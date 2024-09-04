Bende bu cihana geldim geleli
Çok ağladım gülemedim dünyada
Feleğin çarkına çember olalı
Ben kendimi bilemedim dünyada
Kendi davarımı güttüm çobanla
Çiftçi oldum buğday ektim sabanla
Yıllar yılı yarış ettim babamla
Bir karış yer alamadım dünyada
Tüm cihanı adım adım dolaştım
Zalimlerle kavga ettim dalaştım
Diyarbakır ta Bursa’ya ulaştım
Candan seven bulamadım dünyada
Bunca yıl sevdanın peşinde koştum
Denize sığmadım deryaya taştım
Bülbül oldum aşkın bağına düştüm
Bir ikrarda kalamadım dünyada
Âşık oldum aldım ele kalemi
Yazdım yaşadığım derdi elemi
Anlamadım hasret bana belamı
Gurbet elden gelemedim dünyada
Görmedim bir sefer baharı yazı
Anamın ahları içimde sızı
Bağrı yedi telli püsküllü sazı
Çok çalıştım çalamadım dünyada
Bursa yollarında katar oldum da
Düştüm yataklara yatar oldum da
Mecnundan keremden beter oldum da
Sevdiğimi alamadım dünyada
Âşık İdris hayra yor düşlerimi
Sıka sıka döktüm tüm dişlerimi
Sele dönmüş akan gözyaşlarımı
Mendil bulup silemedim dünyada