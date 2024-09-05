Sevgi dolu kalple hoş bir gönülle
Sevmek kadar güzel ne var dünyada
Gönül incitmeden bir tatlı dille
Sevmek kadar güzel ne var dünyada
Dostluk düşmanlıktan on kat güzeldir
Barış savaşmaktan bin kat güzeldir
Sevecen gönle can kat güzeldir
Sevmek kadar güzel ne var dünyada
İnsan olan insan cana kıyar mı?
Nefsin şeytanına varıp uyar mı?
Yaşamaktan başka hoş bir şey var mı?
Sevmek kadar güzel ne var dünyada
İster Fas’tan olsun isterse Çin’den
Alevi Çerkez’i hepsi de benden
Ne çıkar düşmanca garazdan kinden
Sevmek kadar güzel ne var dünyada
İsteme çok bizim şu azda sizin
Dünya vatanıdır tüm hepimizin
Dil farkı din farkı gözetmeksizin
Sevmek kadar güzel ne var dünyada
İnsanı küçültür yanlışa sapmak
Sevaptır Hak yolu güzele tapmak
Hac kadar makbuldür gönüller yapmak
Sevmek kadar güzel ne var dünyada
Âşık İdris yürek coşup taştıkça
Hoş olur menzile yol ulaştıkça
İster dostça olsun ister âşıkça
Sevmek kadar güzel ne var dünyada