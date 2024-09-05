Sevgi dolu kalple hoş bir gönülle

Sevmek kadar güzel ne var dünyada

Gönül incitmeden bir tatlı dille

Sevmek kadar güzel ne var dünyada

Dostluk düşmanlıktan on kat güzeldir

Barış savaşmaktan bin kat güzeldir

Sevecen gönle can kat güzeldir

Sevmek kadar güzel ne var dünyada

İnsan olan insan cana kıyar mı?

Nefsin şeytanına varıp uyar mı?

Yaşamaktan başka hoş bir şey var mı?

Sevmek kadar güzel ne var dünyada

İster Fas’tan olsun isterse Çin’den

Alevi Çerkez’i hepsi de benden

Ne çıkar düşmanca garazdan kinden

Sevmek kadar güzel ne var dünyada

İsteme çok bizim şu azda sizin

Dünya vatanıdır tüm hepimizin

Dil farkı din farkı gözetmeksizin

Sevmek kadar güzel ne var dünyada

İnsanı küçültür yanlışa sapmak

Sevaptır Hak yolu güzele tapmak

Hac kadar makbuldür gönüller yapmak

Sevmek kadar güzel ne var dünyada

Âşık İdris yürek coşup taştıkça

Hoş olur menzile yol ulaştıkça

İster dostça olsun ister âşıkça

Sevmek kadar güzel ne var dünyada