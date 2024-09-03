Dolaştın dünyayı çok sitem gördün
Perişan hallerde gezeni düşün
Az da olsa şükür bir devran sürdün
Doğanın sırrını çözeni düşün
Dünyaya sarıldın boştur işleri
Hayalini kurup yorma düşleri
Mizanı düşünen çok dervişleri
Minberde okunan ezanı düşün
Suçsuzu aklayan senin vicdanın
Haris olmuş boşa çırpınan canın
Vücutta dolaşan azaldı kanın
Canından usanıp bezeni düşün
Zamana bakarsan azdır durağı
Düşünde ahreti yandır yüreği
Seyit kullarının hazır burağı
Sözden ibret alıp sezeni düşün
Okunur ezanlar dinlen boşuna
Seda güzel ise gider hoşuna
Hevesi fazlaysa dünya işine
Yolundan çıkıp da azanı düşün
Hoşuna gidiyor zil zurna sesi
Takmışın başına eğmişin fesi
Cennetle değiştin dünyalık süsü
Meydan arasatta düzeni düşün
Ölümün tırpanı durmayıp biçer
Amelin iyiyse şerbeti içer
Makamın görürse kendinden geçer
Sıratta kuş gibi süzeni düşün
Özün Hakka doğru çevir kirmanı
Her iki cihanda bulun dermanı
Osman-ı Zinnuri yazmış Kur’an-ı
Hakkın fermanını yazanı düşün
Bazı dostlarından çok gördün hile
Yetmez mi kardeşim çektiğin çile
Ölümlü dünyada iyi olsan bile
Gün gelir mezarın kazanı düşün
Aşık İdris yaşın yarı çağında
Eğlendin bir zaman gurbet bağında
Cümleyle defterin gelsin sağından
Akıl ile zoru bozanı düşün