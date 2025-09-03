Uzmanların görüşleri, verilerin ekonomideki genel eğilimlerin değişkenlik gösterdiğini ön görüyor. değişkenlikler şu şekilde yansıdı:

En Fazla Dış Ticaret Yapılan Ülkeler:

İhracatta ilk üç ülke Almanya (1 milyar 776 milyon dolar), ABD (1 milyar 276 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 155 milyon dolar) oldu. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 46,2 olarak gerçekleşti.

İthalatta ilk üç ülke Çin (3 milyar 903 milyon dolar), Rusya (3 milyar 291 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 260 milyon dolar) oldu. İlk 10 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 59,4 olarak kaydedildi.

Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret:

İhracatta Avrupa Birliği (AB-27) 9 milyar 84 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri 3 milyar 833 milyon dolar, Diğer Avrupa Ülkeleri 3 milyar 187 milyon dolar ile öne çıktı.

İthalatta Avrupa Birliği (AB-27) 8 milyar 148 milyon dolar, Asya Ülkeleri 7 milyar 547 milyon dolar, Diğer Avrupa Ülkeleri 4 milyar 984 milyon dolar ile ilk sırayı aldı.

2025 Yılı Ağustos Ayında Geçen Yılın Aynı Ayına Göre;

• Dış ticaret hacmi, %2,5 oranında azalarak 47 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

• Dış ticaret hacmi, %5,1 oranında artarak 416 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.