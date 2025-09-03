Red Bull, Monster, Relentless ve Prime gibi içecekleri kapsayan yasağa göre, litre başına 150 miligramdan fazla kafein içeren ürünlerin 16 yaş altına satışı yasal olmayacak.

Konsantrasyonu Ve Sağlığı Bozuyor

Sağlık Bakanı Wes Streeting, “Çocukların her gün çift espressoya eşdeğer kafein tüketmesi kabul edilemez. Bu içecekler masum görünse de uyku düzenini, konsantrasyonu ve sağlığı bozuyor, şekerli olanlar ise dişlere zarar verip obeziteyi artırıyor” ifadelerini kullandı.

Resmî verilere göre, İngiltere’de yaklaşık 100 bin çocuk her gün en az bir yüksek kafeinli enerji içeceği tüketiyor. Uzmanlar, bu içeceklerin uyku sorunları, kaygı artışı, dikkat dağınıklığı ve okul başarısında düşüşe yol açtığını belirtiyor. Ayrıca yüksek şeker oranı obezite ve diş çürümesi riskini artırıyor.

Türkiye’de De Yasaklanacak Mı?

İngiltere’nin aldığı bu kararın ardından enerji içecekleri için Türkiye’de de düzenleme yapılacak mı soruları gündeme geldi.

Türkiye’de ise bu konu hakkında henüz net bir bilgi yok.