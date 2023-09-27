Garip gönlüm bir sevdaya tutuldu
Yandı kara bağrım kor oldu gitti
Ondan başka bir şey görmedi gözüm
Sanki bu cihana kör oldu gitti
Yüreğimi iki böldüm payladım
Aşkın deryasına girdim boyladım
Yüzüne de sevdiğimi söyledim
Hayır, bildiklerim şer oldu gitti
Anlatılmaz bir çiledir derdimiz
Zaten viraneydi gönül yurdumuz
Hiç kimseye diyemedik derdimiz
Yaratana malum sır oldu gitti
Günlerim aylarım geçer karalı
Sanki canım bedenimden aralı
İşte o gün bugün kalbim yaralı
Halden bilmeyene yar oldu gitti
Âşık İdris seni sevmişim candan
İçimdeki ateş hatıra ondan
Koca dünya oldu başıma zindan
Sığmadım içine dar oldu gitti