Garip gönlüm bir sevdaya tutuldu

Yandı kara bağrım kor oldu gitti

Ondan başka bir şey görmedi gözüm

Sanki bu cihana kör oldu gitti

Yüreğimi iki böldüm payladım

Aşkın deryasına girdim boyladım

Yüzüne de sevdiğimi söyledim

Hayır, bildiklerim şer oldu gitti

Anlatılmaz bir çiledir derdimiz

Zaten viraneydi gönül yurdumuz

Hiç kimseye diyemedik derdimiz

Yaratana malum sır oldu gitti

Günlerim aylarım geçer karalı

Sanki canım bedenimden aralı

İşte o gün bugün kalbim yaralı

Halden bilmeyene yar oldu gitti

Âşık İdris seni sevmişim candan

İçimdeki ateş hatıra ondan

Koca dünya oldu başıma zindan

Sığmadım içine dar oldu gitti