Garip gönlüm bir sevdaya tutuldu
Yandı kara bağrım kor oldu gitti
Ondan başka bir şey görmedi gözüm
Sanki bu cihana kör oldu gitti

Yüreğimi iki böldüm payladım 
Aşkın deryasına girdim boyladım 
Yüzüne de sevdiğimi söyledim
Hayır, bildiklerim şer oldu gitti

Anlatılmaz bir çiledir derdimiz
Zaten viraneydi gönül yurdumuz
Hiç kimseye diyemedik derdimiz
Yaratana malum sır oldu gitti

Günlerim aylarım geçer karalı
Sanki canım bedenimden aralı 
İşte o gün bugün kalbim yaralı 
Halden bilmeyene yar oldu gitti

Âşık İdris seni sevmişim candan 
İçimdeki ateş hatıra ondan 
Koca dünya oldu başıma zindan 
Sığmadım içine dar oldu gitti