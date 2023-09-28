Böylemiydi ananemiz töremiz
Gelenek değişti görgü bozuldu
Gün geçtikçe azar gider yaramız
Merhem kar etmiyor sargı bozuldu
Aklımız baştaydı aklıselimdi
Tahsilimiz milliyetçi ilimdi
Bizim hayatımız örnek filimdi
Senaryo değişti kurgu bozuldu
Yanlış ilim yaydı sahte hocalar
Aydınlığı yok eyledi geceler
Ecnebice kelimeler heceler
Cümleler değişti vurgu değişti
Aslını yitirdi olurken dilber
Duyanlar inanmaz bu nasıl haber
Bir dalda kabak var birinde biber
Kök aynı kök ama urgu bozuldu
Yön değişti maratonlar koşular
Ele geçmiyor ki ele başlar
Hiç şaşmadı vurdukları aşılar
Yapraklar meyveler sürgü bozuldu
Hazineye bekçi olmuş hırsızlar
Bir anda kazançlı çıktı karsızlar
Namusluyla yer değişti arsızlar
Hükümlü hükmetti sorgu bozuldu
Âşık İdris der ki böylemiydik biz
O eski günlerden kalmadı bir iz
Helal kazancıma karıştı faiz
Rüşvet öşür oldu vergi bozuldu