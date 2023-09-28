Böylemiydi ananemiz töremiz

Gelenek değişti görgü bozuldu

Gün geçtikçe azar gider yaramız

Merhem kar etmiyor sargı bozuldu

Aklımız baştaydı aklıselimdi

Tahsilimiz milliyetçi ilimdi

Bizim hayatımız örnek filimdi

Senaryo değişti kurgu bozuldu

Yanlış ilim yaydı sahte hocalar

Aydınlığı yok eyledi geceler

Ecnebice kelimeler heceler

Cümleler değişti vurgu değişti

Aslını yitirdi olurken dilber

Duyanlar inanmaz bu nasıl haber

Bir dalda kabak var birinde biber

Kök aynı kök ama urgu bozuldu

Yön değişti maratonlar koşular

Ele geçmiyor ki ele başlar

Hiç şaşmadı vurdukları aşılar

Yapraklar meyveler sürgü bozuldu

Hazineye bekçi olmuş hırsızlar

Bir anda kazançlı çıktı karsızlar

Namusluyla yer değişti arsızlar

Hükümlü hükmetti sorgu bozuldu

Âşık İdris der ki böylemiydik biz

O eski günlerden kalmadı bir iz

Helal kazancıma karıştı faiz

Rüşvet öşür oldu vergi bozuldu