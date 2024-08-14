İlahi ya Rabbi sana açılan

Eller hürmetine bağışla bizi

Senin aşkın ile taşıp saçılan

Seller hürmetine bağışla bizi

Bir ışık güneşi bize çağlayan

Odur bizi bu davaya bağlayan

Gündüzün gülmeyen gece ağlayan

Diller hürmetine bağışla bizi

Senin rızan ile coşan gönüller

Seherinde dertli öten bülbüller

Hakkın rızasıyla açan sümbüller

Güller hürmetine bağışla bizi

Herkesin yarı var bize sen yaran

Önderim Muhammed rehberim Kur’an

Senin rızan ile Kabeye varan

Yollar hürmetine bağışla bizi

Ebubekir Ömer Osman ve Ali

Onlar hak davanın divaneleri

Yaradan katında velidir veli

Sallar hürmetine bağışla bizi

Bizimle ağlayıp bizimle gülen

İdris’in kalbinden geçeni bilen

Makamı Mahmutsun huzura gelen

Kullar hürmetine bağışla bizi