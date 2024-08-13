Dost eline giden yollar kapandı

Şu cep telefonu çıktı çıkalı

Hasretle ananın yüreği yandı

Şu cep telefonu çıktı çıkalı

Düğüne bayrama gelmez ekerler

İsraf olur o bayramlık şekerler

Ya alo der ya da mesaj çekerler

Şu cep telefonu çıktı çıkalı

Faturadan boynu kavlayanlar var

Telefonda kızı tavlayanlar var

Oltaya getirip avlayanlar var

Şu cep telefonu çıktı çıkalı

Kimisi gösteriş hava atıyor

Kimi kontör almaz servet katıyor

Beşikteki melodiyle yatıyor

Şu cep telefonu çıktı çıkalı

Âşık İdris saydığımdan birisi

Ne haldedir bilmem onun gerisi

Uçtu gitti maaşımın yarısı

Şu cep telefonu çıktı çıkalı