Ah o güzel tebessümün yok mu?
Beni benden alan

Ay gibi beyazsın sen, uzak dur oradan 
Kirlenirsin

Sen aklıma uğrayınca 
İçim içim gider içimden

Çöp bacaklıyım ben
Duramam ayakta
Hele seni karşıma alınca 
Titremekten kırılır çöp bacaklarım
Çıkamam karşına

Gözünden, gönlünden ırak tut beni
Zarar veririm, kirletirim
Kirlenmesin, zarar görmesin beyazlığın

İki sinsi göz var yanımda
Beni istemeyen
Sende istemiyorsun
Farkındayım 
Biliyorum
Duyuyorum

Belki bu şiirde buluşuruz
Belki tablolarda
Belki de sadece rüyalarda