Ah o güzel tebessümün yok mu?
Beni benden alan
Ay gibi beyazsın sen, uzak dur oradan
Kirlenirsin
Sen aklıma uğrayınca
İçim içim gider içimden
Çöp bacaklıyım ben
Duramam ayakta
Hele seni karşıma alınca
Titremekten kırılır çöp bacaklarım
Çıkamam karşına
Gözünden, gönlünden ırak tut beni
Zarar veririm, kirletirim
Kirlenmesin, zarar görmesin beyazlığın
İki sinsi göz var yanımda
Beni istemeyen
Sende istemiyorsun
Farkındayım
Biliyorum
Duyuyorum
Belki bu şiirde buluşuruz
Belki tablolarda
Belki de sadece rüyalarda