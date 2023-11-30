Ah o güzel tebessümün yok mu?

Beni benden alan

Ay gibi beyazsın sen, uzak dur oradan

Kirlenirsin

Sen aklıma uğrayınca

İçim içim gider içimden

Çöp bacaklıyım ben

Duramam ayakta

Hele seni karşıma alınca

Titremekten kırılır çöp bacaklarım

Çıkamam karşına

Gözünden, gönlünden ırak tut beni

Zarar veririm, kirletirim

Kirlenmesin, zarar görmesin beyazlığın

İki sinsi göz var yanımda

Beni istemeyen

Sende istemiyorsun

Farkındayım

Biliyorum

Duyuyorum

Belki bu şiirde buluşuruz

Belki tablolarda

Belki de sadece rüyalarda