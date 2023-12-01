Düşündüklerimi duyduklarımı
Aklıma geleni bir bilebilsem
Gizleyip gönlüme koyduklarımı
Saklıda olanı bir bile bilsem
Diyebilsem gidip geldiklerimi
Olaylardan ibret aldıklarımı
Dost bellediğimi bildiklerimi
Akrebi yılanı bir bilebilsem
Bu beden ki taşır sırlar ağacı
Seven sevdiğine olur duacı
Dilinde tatlılık içinde acı
Yüzüme güleni bir bilebilsem
Kalite herkeste ayrıdır yeri
Kendinin ağzına verdik ciğeri
Bir adım ileri üç adım geri
Filanı felanı bir bilebilsem
Bakıyorum bu el bizim el gibi
Gülü kokmaz neden bizim gül gibi
Sazındaki telde bizim tel gibi
Yabanı çalanı bir bilebilsem
Doğru yazarımda tersten okunur
Çakallarda birbirinden yakınır
Söylesem de zülfü yâre dokunur
Yıkımı talanı bir bilebilsem
Şu dillerim konuşmaktan yılmasa
Siyasiler kinci haber salmasa
Keşke kelimeler aciz kalmasa
İçime dolanı bir bilebilsem
Âşık İdris şiştim yırtılacağım
Kantara çıkıpta tartılacağım
Öyle rahatlayıp kurtulacağım
Geriye kalanı bir bilebilsem