Solan bir çiçeğin dökülen her parçasında,
Parktaki çocukların gülen gözlerinde,
Beni bıraktığın gecenin karanlığında,
Gözyaşlarımdan çıkan her bir parıltıda,
Doğan güneşin denize yansımasında.
Lanet olsun
Unutamıyorum
Her yerde sen varsın.
Solan bir çiçeğin dökülen her parçasında,
Parktaki çocukların gülen gözlerinde,
Beni bıraktığın gecenin karanlığında,
Gözyaşlarımdan çıkan her bir parıltıda,
Doğan güneşin denize yansımasında.
Lanet olsun
Unutamıyorum
Her yerde sen varsın.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P