Solan bir çiçeğin dökülen her parçasında,
Parktaki çocukların gülen gözlerinde,
Beni bıraktığın gecenin karanlığında,
Gözyaşlarımdan çıkan her bir parıltıda,
Doğan güneşin denize yansımasında.

Lanet olsun
Unutamıyorum
Her yerde sen varsın.