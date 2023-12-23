Solan bir çiçeğin dökülen her parçasında,

Parktaki çocukların gülen gözlerinde,

Beni bıraktığın gecenin karanlığında,

Gözyaşlarımdan çıkan her bir parıltıda,

Doğan güneşin denize yansımasında.

Lanet olsun

Unutamıyorum

Her yerde sen varsın.