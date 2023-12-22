Dünyada sayısız canlı yaşıyor

Peki, neden her birisi taş değil

Aklım karışıyor fikrim şaşıyor

Allah’tan ki dört mevsimde kış değil

Böcek ayaklanır kuş kanatlanır

Yer uyanır koyun kuzu otlanır

Kara toprak neyler meyve tatlanır

Neden kavun karpuz kurda aş değil

Ufak çekirdekten dal nasıl olur

Gonca gülde yeşil al nasıl olur

Arı nasıl yapar bal nasıl olur

Akıl fikir erecek bir iş değil

Baharlar ne söyler kışlar ne söyler

Gece gündüz öten kuşlar ne söyler

Gözler niçin ağlar yaşlar ne söyler

Her kim ki bu sırra erişmiş değil

Güneşin doğması ayın batması

Kanın dolaşması kalbin atması

Her canlının toprak olup yatması

Hayal değil rüya değil düş değil

Kimisi oturur kimisi yürür

Kimi şaha kalkar kimi sürünür

Gözden perde kalkar neler görünür

Kimi gökte uçar ama kuş değil

Okuyan içinde yazan içinde

Yürüyen içinde yüzen içinde

Ne varsa belli bir düzen içinde

Biri diğerine karışmış değil

Konuşur her varlık kendi dilince

Doğar büyür ölür vakti gelince

Âşık İdris kanun inceden ince

Hiçbir varlık öyle başıboş değil