Dünyada sayısız canlı yaşıyor
Peki, neden her birisi taş değil
Aklım karışıyor fikrim şaşıyor
Allah’tan ki dört mevsimde kış değil
Böcek ayaklanır kuş kanatlanır
Yer uyanır koyun kuzu otlanır
Kara toprak neyler meyve tatlanır
Neden kavun karpuz kurda aş değil
Ufak çekirdekten dal nasıl olur
Gonca gülde yeşil al nasıl olur
Arı nasıl yapar bal nasıl olur
Akıl fikir erecek bir iş değil
Baharlar ne söyler kışlar ne söyler
Gece gündüz öten kuşlar ne söyler
Gözler niçin ağlar yaşlar ne söyler
Her kim ki bu sırra erişmiş değil
Güneşin doğması ayın batması
Kanın dolaşması kalbin atması
Her canlının toprak olup yatması
Hayal değil rüya değil düş değil
Kimisi oturur kimisi yürür
Kimi şaha kalkar kimi sürünür
Gözden perde kalkar neler görünür
Kimi gökte uçar ama kuş değil
Okuyan içinde yazan içinde
Yürüyen içinde yüzen içinde
Ne varsa belli bir düzen içinde
Biri diğerine karışmış değil
Konuşur her varlık kendi dilince
Doğar büyür ölür vakti gelince
Âşık İdris kanun inceden ince
Hiçbir varlık öyle başıboş değil