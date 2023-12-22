Dünyada sayısız canlı yaşıyor 
Peki, neden her birisi taş değil 
Aklım karışıyor fikrim şaşıyor
Allah’tan ki dört mevsimde kış değil 

Böcek ayaklanır kuş kanatlanır
Yer uyanır koyun kuzu otlanır
Kara toprak neyler meyve tatlanır
Neden kavun karpuz kurda aş değil 

Ufak çekirdekten dal nasıl olur 
Gonca gülde yeşil al nasıl olur
Arı nasıl yapar bal nasıl olur
Akıl fikir erecek bir iş değil 

Baharlar ne söyler kışlar ne söyler
Gece gündüz öten kuşlar ne söyler
Gözler niçin ağlar yaşlar ne söyler 
Her kim ki bu sırra erişmiş değil

Güneşin doğması ayın batması
Kanın dolaşması kalbin atması
Her canlının toprak olup yatması 
Hayal değil rüya değil düş değil 

Kimisi oturur kimisi yürür 
Kimi şaha kalkar kimi sürünür
Gözden perde kalkar neler görünür 
Kimi gökte uçar ama kuş değil 

Okuyan içinde yazan içinde 
Yürüyen içinde yüzen içinde 
Ne varsa belli bir düzen içinde 
Biri diğerine karışmış değil 

Konuşur her varlık kendi dilince 
Doğar büyür ölür vakti gelince 
Âşık İdris kanun inceden ince
Hiçbir varlık öyle başıboş değil