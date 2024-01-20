Romanların önsözlerinde,
Gözü kapalı şairlerin kalemlerinde,
Berbat bir tablodan akan boyada,
Güz yağmurlarında solarken çiçekler,
Bir ay sırıtırken tepelerin tepesinde,
Yaşamak.
Yaşamaktı işim
Kırılgan camların altında
Kırılmadan yaşamak.
Romanların önsözlerinde,
Gözü kapalı şairlerin kalemlerinde,
Berbat bir tablodan akan boyada,
Güz yağmurlarında solarken çiçekler,
Bir ay sırıtırken tepelerin tepesinde,
Yaşamak.
Yaşamaktı işim
Kırılgan camların altında
Kırılmadan yaşamak.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P