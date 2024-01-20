Romanların önsözlerinde,
Gözü kapalı şairlerin kalemlerinde,
Berbat bir tablodan akan boyada,
Güz yağmurlarında solarken çiçekler,
Bir ay sırıtırken tepelerin tepesinde,
Yaşamak.

Yaşamaktı işim
Kırılgan camların altında
Kırılmadan yaşamak.