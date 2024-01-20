Sarsılmaz çok şükür bu imanımız

Levhi kaleminde yazmış yazımız

Sadakatli kullar tam namazımız

Kıldık kılıyoruz kılacağız da

Yolumuz uludur Kur’an’ın yolu

Şükrolsun hepimiz Allah’ın kulu

Hak dini İslam’ın kurtuluş yolu

Bildik biliyoruz bileceğiz de

Bir şaşkın görürsen hak yola dönder

Aslımız atamız dindardır dindar

Resul-i Ekrem’i bizlere önder

Aldık alıyoruz alacağız da

Sevgiyle duyurduk biz sesimizi

Gayemiz yüceltmek milletimizi

Ey mazlum insanlar bekleyin bizi

Geldik geliyoruz geleceğiz de

Âşık İdris çalışırız ne için

Gururla yürürüz bir hedef için

Vatan için millet için din için

Öldük ölüyoruz öleceğiz de