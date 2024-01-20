Sarsılmaz çok şükür bu imanımız
Levhi kaleminde yazmış yazımız
Sadakatli kullar tam namazımız
Kıldık kılıyoruz kılacağız da
Yolumuz uludur Kur’an’ın yolu
Şükrolsun hepimiz Allah’ın kulu
Hak dini İslam’ın kurtuluş yolu
Bildik biliyoruz bileceğiz de
Bir şaşkın görürsen hak yola dönder
Aslımız atamız dindardır dindar
Resul-i Ekrem’i bizlere önder
Aldık alıyoruz alacağız da
Sevgiyle duyurduk biz sesimizi
Gayemiz yüceltmek milletimizi
Ey mazlum insanlar bekleyin bizi
Geldik geliyoruz geleceğiz de
Âşık İdris çalışırız ne için
Gururla yürürüz bir hedef için
Vatan için millet için din için
Öldük ölüyoruz öleceğiz de