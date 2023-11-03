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2024 yılı trafik cezaları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı enflasyon verileriyle belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'na göre şekillendi. Yeni yılda uygulanacak bu oranlar, sürücülerin cezalara daha fazla dikkat etmeleri gerektiği bir dönemi işaret ediyor. Yılbaşı itibariyle cezalar ikiye katlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladıktan sonra Yeniden Değerleme Oranı netlik kazandı ve 2024 yılı trafik cezaları da belirlendi. Bu yeni orana göre, Yeniden Değerleme Oranı'na dayalı olarak vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında bir artış yaşanacak.

Yılbaşı itibariyle yürürlüğe girecek olan bu oranlar, sürücülere cezaların ikiye katlanacağı bir dönemi işaret ediyor. İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezalarından bazıları:

Kırmızı ışıkta geçme cezası 1506 lira olacak.

Hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 lira olacak, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası ise 6 bin 439 lira olacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

Cep telefonu ile araç kullanmanın cezası ise 1510 lira olarak belirlendi.

Bu yeni düzenlemeler, sürücülerin trafik kurallarına daha fazla riayet etmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Değerleme Oranı'nı değiştirme yetkisi bulunmaktadır. Kanuna göre, Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 50’ye kadar azaltabilir ya da yüzde 50’ye kadar artırabilir.