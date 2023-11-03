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Bilal Şahin Külliyesinde açılan kermeste gönüllüler tarafından yapılan ürünler satışa sunuldu.

Kermes açılışına bir konuşma yapan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meydanında bir kermes düzenlemiştik. Kermes başlatma gerekçemizi bütün dünya biliyor. Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden hastane, sığınma ortamları demeden her yer bombalanıyor. Çocuklar ölüyor insanlar seyrediyor. Ülkemiz yine dünya toplumları içerisinde bu acıya hem kurumsal anlamda, hem yöneticiler anlamında, hem tepkiler anlamında, hem maddi destek anlamında, dünyada en büyük tepkiyi veren milletler arasında yer alıyor. Bu yönümüz atalarımızdan gelen zalime dur deme mazluma şemsiye olma noktasında ki bir sorumluluğumuzun gereği. Geçmişte de böyleydi, bugünde de böyle, inşallah yarında da böyle olmasını umut ediyor ve dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR TEVECCÜH GÖSTERDİ”

Çarşamba ve Perşembe günleri Cumhuriyet Meydanında ki kermesimize Yozgatlı kardeşlerimiz büyük bir teveccüh gösterdiklerini ifade eden Müftü Ali Gülden, “Cumhuriyet meydanında kurulan kermeste birinci gün 225 bin civarında bir katılım oldu. İkinci gün itibariyle ise 170 bin civarında bir rakam oluştu. Bu açtığımız kermesimiz diğer açtığımız kermesimizden daha maddi katkıların elde edildiği bir fırsata dönüşsün istiyoruz. Burada toplanan miktarlar, hesaplara yatırılan bağışlar, hayırseverlerimizin diğer dokunuşları, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilgili hesaplarına aktarılacak oradan devletimizin ilgili kuruluşları kanalıyla Gazze’de, Filistin’in diğer bölgelerinde zulme uğramış kardeşlerimiz için onların acılarını dindirmek için, onların yaralarına merhem olmak için inşallah bir katkı, bir destek onların yaralarına merhem olmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.