Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamını geliştirmeye yönelik çeşitli gündem maddeleri görüşüldü ve kararlar alındı.

Başkan Coşar, toplantının başında yaptığı konuşmada, alınan kararların ilçeye değer katmasını ve Boğazlıyan’ın gelişimine katkı sağlamasını temenni etti.

Meclis üyeleriyle istişare ve ortak akıl çerçevesinde yürütülen toplantının, ilçedeki hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Coşar, “Hep birlikte ilçemizin ihtiyaçlarını önceliklendirecek, projelerimizi hayata geçirirken vatandaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulunduracağız” ifadelerini kullandı.