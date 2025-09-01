Demir, açıklamasında genç, dinamik ve çözüm odaklı bir kadroyla yola çıktıklarını belirterek, “Amacımız esnafımızın yıllardır yaşadığı sorunlara çözüm üretmek ve hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak. Ben de bir esnaf kardeşiniz olarak, sizin yaşadığınız sıkıntıları birebir yaşayan biriyim. Aynı kaderi paylaşmanın sorumluluğuyla bu göreve talibim” dedi.

Demir, göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı çalışmaları şöyle sıraladı: “Esnaf kefalet kredi dosyalarının doğrudan odadan hazırlanması, büyük şehirlerde otel ve konaklama için indirim anlaşmaları sağlanması, üyelere özel avantaj kartları ile farklı sektörlerde indirim imkânı sunulması, kargo firmaları ve petrol istasyonlarıyla indirim anlaşmaları yapılması, modern bir ofis oluşturularak tüm odaların tek çatı altında toplanması, banka işlemlerinin oda üzerinden yapılabilmesi, dijitalleşmeye yönelik eğitimler düzenlenmesi, her ay meslek gruplarıyla toplantılar yaparak sorunların yerinde çözülmesi, muhasebe ve defter tasdiklerinde adaletli ücret politikası sağlanması.”

Demir, açıklamasında, “Bizim anlayışımız sadece aidat toplayan bir oda olmayacak. Sahada, üyelerimizin arasında, çözüm üreten ve ortak akılla hareket eden bir oda olacağız. Odamız, esnafın yükünü hafifleten, gücüne güç katan ve her daim yanında duran bir yapıya kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Demir, 2026 seçimlerinin Yozgat esnafı için hayırlı ve kazançlı olmasını diledi.