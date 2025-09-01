Yozgat Valiliği, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla araçlarda abartılı egzoz kullanımı ve yüksek sesle müzik dinlenilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle gece saatlerinde dinlenme ihtiyacının önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Huzurun ve hoşgörünün kenti Yozgat’ımızda, birlikte daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına hepimize sorumluluk düşmektedir. Özellikle gece saatlerinde insanlarımızın dinlenmeye çekildiği bu özel vakitlerde saygı ve hoşgörü çerçevesinde davranmak insani bir görevdir. Lütfen araçlarımızda ve motosikletlerimizde abartılı egzoz ve yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınalım.”

Açıklamada, trafik denetimlerinin artırılacağı belirtilerek, “Amacımız ceza kesmek değil, kentimizin huzurunu sağlamaktır. Belirlenen standartlarda egzoz sistemlerini kullanalım, aşırı gürültüye neden olacak şekilde müzik dinlemekten kaçınalım” denildi.

Valilik, hemşehrilerin huzurunun korunmasıyla Yozgat’ın daha yaşanabilir ve güzel bir şehir olacağını vurguladı.