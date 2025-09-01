Yozgat Valiliği, trafikte can güvenliği için sürücülere sık sık mola vermeleri ve uykusuz şekilde araç kullanmamaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, trafik kazalarının önemli bir bölümünün yorgunluk ve dikkatsizlikten kaynaklandığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Değerli hemşehrilerimiz, gideceğiniz yere geç gitmek, hiç gidememekten iyidir. Lütfen yolculuğunuz boyunca sık sık mola verin, uykusuz bir şekilde araç kullanmayın.”

Valilik, sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini gözetmeleri gerektiğini vurguladı.