Türkiye’nin dört bir yanından gelen firmalar, son teknoloji tarım makineleri ve ekipmanları ile yerel üreticiler, fuar alanında buluşarak tarım sektöründeki yenilikleri ve üretim kapasitesini sergiledi.

Kobi Expo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, tamamlanan fuar hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Fuar hakkında bilgi veren Kobi Expo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, “15’inci Yozgat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı'nın son günündeyiz. Fuarımız bu yıl da yine neşeyle, coşku dolu, yoğun bir ziyaretçi katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl fuarımızda 412 tane marka, ürün ve hizmet sergiledi. Fuarımız çevre illerinden ve Yozgat'tan çok güzel ziyaretçi çekti. Şu an itibariyle fuarımızı 293 bin kişi ziyaret etti. Önümüzdeki yıllarda fuarımızın daha büyüyeceğine inanıyoruz. Türkiye'deki 6’ıncı sıraya oturan fuarımız önümüzdeki yıllarda 2-3 olmak üzere daha verimli şekilde olacağına inanıyorum” dedi.