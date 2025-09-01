Yozgat Valiliği, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan ya da başıboş dolaşmasına izin veren kişilere ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre sahipli hayvanlarını terk edenlere 86 bin 358 lira idari para cezası kesileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası yaptırımı da söz konusu olabilir. Hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için bu kurallara uymak herkesin sorumluluğudur. Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin.”

Valilik, hayvanların yaşam hakkına saygı göstermenin toplumun huzur ve refahı açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Muhabir: Selma Şahin