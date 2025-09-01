Yozgat Valiliği, hasat sonrası tarlalarda anız yakılmasının hem tarımsal hem de doğal ekosisteme ciddi zararlar verdiğini belirterek, çiftçilere “Anız yakmayın” çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, anız yakılmasıyla birlikte topraktaki karbon ve azot dengesinin bozulduğu, organik madde miktarının azaldığı ve verimliliğin düştüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Anızın yakılması sonucunda gerek tarımsal ekosistem gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir. Özellikle topraktaki karbon (C) ve azot (N) dengesi yok olmakta, tarlalar verimsizleşmektedir. Organik madde miktarı azalmakta, toprağın canlılığı yok olmaktadır. Anız yakmak, hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, ormanlık alanlara sıçraması halinde geri dönüşü mümkün olmayan zararlara yol açabilir.”

Valilik, çiftçileri bu konuda duyarlı olmaya davet ederek, “Lütfen anız yakma huyundan vazgeçin.” çağrısında bulundu.